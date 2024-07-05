Bozdoğan'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Bozdoğan'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı

Bozdoğan\'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı

Bozdoğan ilçesinde tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçti. Havuzda düzenlenen eğitimlerle, yaklaşık 100 öğrenci yüzme sporunun temel tekniklerini öğreniyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle gençlerin sporla buluşması hedefleniyor.

05.07.2024 09:25
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Bozdoğan'da yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, kapılarını açtı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında düzenlenen eğitimler, havuzun faaliyete geçmesiyle birlikte başladı.

Yaklaşık 100 öğrenci, havuzda iki grup halinde antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi almaya başladı. Eğitimler, öğrencilere yüzme sporunun temel tekniklerini öğretmek amacıyla düzenleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapımı tamamlanan havuzumuz ilçemizin spor altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi ile de gençlerimizin sporla buluşmasını hedefliyoruz" - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı - Son Dakika

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