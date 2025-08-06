Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığına Atama

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Üsteğmen Kerem Elmas, ilçedeki görevine başladı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Üsteğmen Kerem Elmas'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Ziyarette, ilçenin huzur ve güvenliği için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Özel, yeni görevinde Üsteğmen Elmas'a başarılar dileyerek Bozdoğan halkı adına destek ve kolaylık temennilerini iletti. Üsteğmen Kerem Elmas ise Başkan Özel'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Bozdoğan'da güvenliğin tesisi ve kamu düzeninin sağlanması adına ekipleriyle birlikte özveriyle çalışacaklarınıifadeetti. - AYDIN