Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı - Son Dakika
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Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Bozdoğan Kaymakamlığı\'ndan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Bozdoğan Kaymakamlığı, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları riskine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Orman yangınlarının büyük çevresel ve ekonomik kayıplara yol açabileceği vurgulandı. Vatandaşlar, ateş yakma, anız yakma, sigara izmariti atma ve cam ile cam kırıklarını bırakmanın ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarıldı.

24.06.2024 09:57
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Bozdoğan Kaymakamlığı, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları riskine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarırken yapılan açıklamada orman yangınlarının büyük çevresel ve ekonomik kayıplara yol açabileceği vurgulandı. Küçük ihmallerin bile büyük felaketlere neden olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmaları istendi. Ormanlık alanlarda ateş yakmanın, anız yakmanın, sigara izmariti atmanın ve cam ile cam kırıklarını bırakmanın ciddi riskler taşıdığı belirtildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sıcaklıkların artış gösterdiği bugünlerde yeşil vatan için lütfen dikkatli olalım. Küçük bir ihmal büyük felaketlere sebep olmasın. Ateş yakma, anız yakma, izmarit atma, cam ve cam kırıklarını ormanda bırakma" - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı - Son Dakika

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