Bozgeyik: 19 Mayıs bağımsızlık meşalesidir

18.05.2026 09:54
AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bozgeyik, açıklamasında gençliğin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu aziz millet geçmişte olduğu gibi bugün de kendi değerlerine sahip çıkarak yol yürümeye devam etmektedir" dedi.

Gaziantep'in tarih boyunca milli mücadele ruhunun en güçlü şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Bozgeyik, gençlerin bu köklü mirasa sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunacağına inandığını kaydetti. Bozgeyik, "Şahinbey'in, Şehitkamil'in emaneti olan Gaziantep'te gençlerimizin milli şuurla yetişmesi, ülkemizin geleceği adına en büyük güvencelerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs ruhunun yeniden ayağa kalkışın sembolü olduğunu belirten Bünyamin Bozgeyik, "19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi, milletimizin imanıyla, kararlılığıyla ve birlik ruhuyla büyümüş; ülkemizin geleceğine yön veren tarihi bir adım olmuştur. Güçlü Türkiye hedefi ancak köklerine bağlı, ahlaklı, çalışkan ve bilinçli bir gençlikle mümkündür. Gençlerimizin tarihini bilen, medeniyet değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin her alanda daha güçlü bir geleceğe yürüdüğünü ifade eden Bozgeyik, gençlerin bilimde, teknolojide, sporda ve sosyal hayatta önemli başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarak, gençlerin ve tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
