Bozkır Lisesi 50. Yıl Buluşması - Son Dakika
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Bozkır Lisesi 50. Yıl Buluşması

Bozkır Lisesi 50. Yıl Buluşması
30.07.2025 12:00
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1974-1975 mezunları, 50 yıl sonra Bozkır Lisesi'nde buluşarak anılarını tazeledi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır Lisesinin 1974-1975 Eğitim-Öğretim Yılı mezunları, 50 yıl sonra okullarında buluştu.

Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi'nin (Bozkır Lisesi) 1974-1975 Eğitim-Öğretim Yılı 6 Fen Sınıfı mezunları, mezuniyetlerinin 50. yılında bir araya gelerek okullarını ziyaret etti. Yarım asır sonra yeniden bir araya gelen mezunlar, öğrencilik yıllarını geçirdikleri sınıflarda oturarak hatıralarını tazeledi. Duygusal ve neşeli anların yaşandığı buluşmada, eski dostluklar ve okul günleri yad edildi. Buluşmayı organize eden Ertan Ceylan, "Sınıf arkadaşlarımızla birlikte okulumuzda buluştuk. O yıllarda okulumuz Bozkır Lisesi'siydi şimdi ise Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi adını almış. Tam 50 yıl sonra aynı sıralarda oturmak, bizi geçmişe götürdü. Eski hatıralarımızı, dostluklarımızı yeniden hatırladık. Sınıf arkadaşlarımızla her yıl bir araya geliyoruz, ancak bu kez özel bir buluşma oldu. Sınıf arkadaşları olarak hepimiz buradaydık ama sınıfımızdan sınıfımızın tek kız öğrencisi Sevgi Saygı'yı 7 Temmuz 2025 tarihinde kaybetmenin de derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sınıf arkadaşımızın anısını da hatırlatarak, sınıfın tahtasına okul numaralarımızı yazarak, gelecek öğrencilere küçük bir hatıra bıraktık" dedi.

Ceylan, kendilerini misafir eden Okul Müdürü Veysel Dursun ve Müdür Yardımcısı Songül Tutumlu'ya teşekkür ederken, Okul Müdürü Dursun, "Yarım asır önce okulumuzdan mezun olan değerli öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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