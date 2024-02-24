Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Berat Kandili Mesajı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik\'ten Berat Kandili Mesajı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Çelik, Berat Kandilinin insanın kötülüklerden ve günahlardan uzak durmak, onlardan arınmak için çok değerli bir gece olduğunu ifade etti.

24.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:44
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Berat Kandilinin insanın kötülüklerden ve günahlardan uzak durmak, onlardan arınmak için çok değerli bir gece olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Berat Kandili, kalplerin bir araya geldiği, sevgi ve hoşgörünün pekiştiği, duaların kabul edildiği müstesna bir gecedir. Berat Kandili'nde, dualarımızın Allah katında kabul olmasını, günahlarımızın affedilmesini ve kalplerimizin nur ile dolmasını dilerim. Geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe daha umutlu bakma ve sevgiyle kucaklaşma vaktidir.

Bozkurtlu ve Denizlili hemşerilerimizin Berat Kandilini kutlar, Bu mübarek gecede tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Kandiller" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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