Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik\'ten Ramazan Bayramı Mesajı

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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Çirkinliklerden uzak, dost ortamında bir seçim dönemi ve Ramazan ayı geçirmemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayını geride bırakırken sevgimizi, mutluluğumuzu paylaşma ve bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar için bir mesaj yayımlayan Çelik, "Bozkurt'umuzda paylaşmayı, birlik ve beraberliği öncelikli tuttuğumuz bir Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan ayımızın içinde seçim sürecini de geçirdik. Çirkinliklerden uzak, dost ortamında bir seçim dönemi ve Ramazan ayı geçirmemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Bize Bozkurt'umuza üçüncü kez hizmet imkanı veren vatandaşlarımıza ise teşekkürü bir borç biliriz" şeklinde konuştu.

Ramazan ayınının geride bırakıldığını ifade ededn Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Sevgimizi, mutluluğumuzu paylaşma ve bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayram günlerine kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, kardeşlik ve dostluk duygularının ön plana çıktığı herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutlar, Bayramın şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa, sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dilerim." - DENİZLİ