Bozkurt Belediye Başkanı Çelik'ten Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Bozkurt Belediye Başkanı Çelik'ten Yeni Yıl Mesajı

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik\'ten Yeni Yıl Mesajı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 2025 yılının Bozkurt için umut dolu bir yıl olacağına dair mesaj yayınladı. Çelik, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, toplumsal yaşamda sevgi ve hoşgörünün artmasını temenni etti.

31.12.2024 10:58  Güncelleme: 10:59
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yeni yıl mesajını yayımladı. Başkan Çelik mesajında; "2025 yılı Bozkurt'umuzun yılı olacak. Geçmişte olduğu gibi mutlu, emeğinin karşılığını alan Bozkurt için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte mutlu, huzurlu ve umut dolu bir yıl geçirelim. 2025, her birinize sağlık, mutluluk ve başarı getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!" dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yeni yıl mesajı yayımladı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlarla ve yeni hedeflerle dolu bir yıla merhaba diyoruz. Her yeni yıl, yenilenme ve tazelenme fırsatıdır. Bu yıl, birbirimize destek olduğumuz, dayanışmayla güçlendiğimiz bir yıl olsun. Umutlarımızı kaybetmeden, daha güzel yarınlar için hep birlikte çalışmaya devam edelim. 2025 yılı, her bireyin hak ettiği refahı, mutluluğu ve huzuru bulduğu; çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü; gençlerimizin hayallerine adım adım yaklaştığı bir yıl olsun. Hep birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüdüğümüz, her birimizin daha iyi bir yaşam için katkı sunduğu bir yıl diliyorum" dedi.

2025 yılı Bozkurt'un yılı olacağını ve yeni yıl öncesi mutluluklar dilediğini belirten Başkan Çelik, "Bu yeni yılda, sevginin, saygının ve hoşgörünün toplumsal yaşamımızda daha da büyümesini diliyorum. Sizlerin azmi, emeği ve inancı sayesinde daha güzel günlere ulaşacağımıza gönülden inanıyorum. 2025 yılı Bozkurt'umuzun yılı olacak. Geçmişte olduğu gibi mutlu, emeğinin karşılığını alan Bozkurt için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte mutlu, huzurlu ve umut dolu bir yıl geçirelim. 2025, her birinize sağlık, mutluluk ve başarı getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozkurt Belediye Başkanı Çelik'ten Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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