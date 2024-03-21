Bozkurt Belediyesi Aşevi, 65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek sunmaya devam ediyor

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Bozkurt Belediyesi aşevi, ilçede 65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek sunmaya devam ediyor. Başkan Çelik, "Aşevimiz Bozkurt'umuzun dört bir yanında hanelere ulaşmaya devam ediyor. Bozkurt'ta paylaştıkça güzeliz" dedi.

Bozkurt Belediyesi tarafından kurulan ve ilçede gösterdiği faaliyet ile takdir toplayan aşevi projesi, hanelere sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. İlçede dezavantajlı vatandaşların yemek ihtiyacını karşılayan aşevi, 65 yaş üzeri ve imkanı olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ramazan ayında da hizmetini arttırarak sürdüren Bozkurt Belediyesi aşevi, vatandaşların da ilçede takdirini topluyor.

Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik, "65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sıcak yemek imkanı sunan Aşevimiz Bozkurt'umuzun dört bir yanında hanelere ulaşmaya devam ediyor. Bozkurt'ta paylaştıkça güzeliz" diye konuştu. - DENİZLİ