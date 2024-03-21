Bozkurt Belediyesi Aşevi, 65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek sunmaya devam ediyor

Bozkurt Belediyesi aşevi, ilçede 65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek sunmaya devam ediyor. Başkan Çelik, "Aşevimiz Bozkurt'umuzun dört bir yanında hanelere ulaşmaya devam ediyor. Bozkurt'ta paylaştıkça güzeliz" dedi.
Bozkurt Belediyesi tarafından kurulan ve ilçede gösterdiği faaliyet ile takdir toplayan aşevi projesi, hanelere sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. İlçede dezavantajlı vatandaşların yemek ihtiyacını karşılayan aşevi, 65 yaş üzeri ve imkanı olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ramazan ayında da hizmetini arttırarak sürdüren Bozkurt Belediyesi aşevi, vatandaşların da ilçede takdirini topluyor.
Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik, "65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sıcak yemek imkanı sunan Aşevimiz Bozkurt'umuzun dört bir yanında hanelere ulaşmaya devam ediyor. Bozkurt'ta paylaştıkça güzeliz" diye konuştu. - DENİZLİ
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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