Bozkuş\'tan 15 Temmuz vurgusu

Kanaat önderi Mehmet Bozkuş, 15 Temmuz darbe girişimini unutmayarak, "Bundan sonra bizlere düşen hiçbir şekilde 15 Temmuz'u unutmayıp unutturmamak ve daha da önemlisi ülkesinin birlik ve bütünlüğünü koruyacak, vatanın bir parça toprağını dahi kendi canından daha değerli gören vatansever nesiller yetiştirilmesini sağlamak olacaktır" dedi.

15 Temmuz 2016, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. FETÖ'nün hain darbe girişimi milletin sağlam iradesi ile önlendi. Kanaat önderi Mehmet Bozkuş, 15 Temmuz 2016'da şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

"Eğer şehit, gazi ve kahramanlarımız o karanlık gecedeki dik duruşları, kahramanlıkları ve cesaretleri olmasaydı biz bugün aydınlık sabahları görmeyecektik" diyen Bozkuş, "Ülkemiz viran bir halde iç karışıklıkla çok kötü bir durumla karşı karşıya kalacaktı. Hamdolsun rabbime yüz yıl sonra tekrardan ülkemizi parçalamak ve bölmek isteyen hainlere fırsat vermemiştir. Bundan sonra bizlere düşen hiçbir şekilde 15 Temmuz'u unutmayıp unutturmamak ve daha da önemlisi ülkesinin birlik ve bütünlüğünü koruyacak, vatanın bir parça toprağını dahi kendi canından daha değerli gören vatansever nesiller yetiştirilmesini sağlamak olacaktır. Tekrardan tüm kahramanlarımıza şükranla, gazilerimizi minnetle, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rabbim bir daha ülkemize 15 Temmuzlar yaşatmasın" diye konuştu. - DİYARBAKIR