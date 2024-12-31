Bozüyük 100. Yıl Çarşı Meydanı, Yılbaşı için Hazır!

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Bozüyük'ün en hareketli bölgesi olarak merkezi konumuna yerleşen 100. Yıl Çarşı Meydan, yılbaşına hazırlandı. Bozüyük Belediyesi tarafından devasal boyutta özel olarak hazırlanan "2025" rakamı çevre dekorasyonu ile birlikte Çarşı Meydan'daki yerini aldı.

Montaj çalışmalarına Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'da katılarak çalışmaları yakından takip etti. Başkan Bakkalcıoğlu "Bozüyük'ümüzün kalbi 100. Yıl Çarşı Meydanı'mız yılbaşına özel hazırladığımız ışıl ışıl görünümüyle heyecan ve mutluluk veriyor!..2024'ü uğurladığımız, yepyeni umutlarla 2025'i karşıladığımız bu günlerde sevdiklerinizle birlikte bu güzel atmosferin tadını çıkarmak ve hatıra dolu fotoğraflar çekmek için Çarşı Meydan'ımıza uğramayı unutmayın!" dedi.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyenin öz kaynakları ile üretilen ve kent estetiğine katkı sağlayan yılbaşı dekorasyonu vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı. Montajı tamamlanır tamamlanmaz yoğun ilgi gören süslemeler önünde vatandaşlar, hiç vakit kaybetmeden anı fotoğraflarını çekmeye başladılar. - BİLECİK