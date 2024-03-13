Bozüyük Belediye Başkanı Çimse-İş Sendikası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozüyük Belediye Başkanı Çimse-İş Sendikası'nı Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Çimse-İş Sendikası\'nı Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Çimse-İş Sendikası'nı ziyaret ederek, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı ve gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

13.03.2024 09:34  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Çimse-İş Sendikası'nı ziyaret ederek, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Çimse-İş Şube Başkanı Vedat Taylan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyarette, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, ilçe yönetim kurulu üyeleri, yeni dönem belediye meclisi ile il genel meclisi üyesi adayları eşlik etti.

Şube Başkanı Taylan ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından Başkan Bakkalcıoğlu, iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, ziyarette 5 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi. Ücretsiz Su Projesi, Can Suyu Sosyal Destek Projesi, kış desteği, tramvay gibi söz verdiği ve gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra söz verip yapamadığı, yaptırılmayan projelerine de değindi. Başkan Bakkalcıoğlu, BOZPARK projesi ile demiryolu üst geçit projesini anlatarak, Boztram'ın hastaneye kadar götürülmesi projesi, yeni Küçük Sanayi Merkezi ve 1000 kişilik Kongre Merkezi gibi çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Sohbet ortamında devam eden ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, sendika üyelerinin sorularını yanıtladı. Bakkalcıoğlu, ziyaretin sonunda Çimse-İş Şube Başkanı Vedat Taylan'a, yönetim kuruluna ve iş yeri temsilcilerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Sendika, Bozüyük, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Çimse-İş Sendikası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım
08:53 Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok’a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz?
08:16 Kurum’dan ’’ocak yanmıyordu’’ iddialarına yanıt: Demek ki yakmadan da menemen pişirebiliyorum Kurum'dan ''ocak yanmıyordu'' iddialarına yanıt: Demek ki yakmadan da menemen pişirebiliyorum
07:13 Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız
00:03 HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi
10:12 Buket Aydın’dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey
10:06 Rusya’da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi Rusya'da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi
08:58 Tayyar ve Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL ceza aldı Tayyar ve Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL ceza aldı
08:19 7 ilde çete operasyonu: 2 milyarlık gelir ortaya çıktı 7 ilde çete operasyonu: 2 milyarlık gelir ortaya çıktı
07:47 Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti’ne veda ediyor Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor
07:22 ABD’de Biden ve Trump, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı ABD'de Biden ve Trump, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı
06:24 İzmir’de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti İzmir'de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti
05:31 İran’da Çarşamba Suri kutlamalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 253 kişi yaralandı İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 253 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 10:35:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı Çimse-İş Sendikası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement