Bozüyük Belediye Başkanı Çimse-İş Sendikası\'nı Ziyaret Etti

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Çimse-İş Sendikası'nı ziyaret ederek, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Çimse-İş Şube Başkanı Vedat Taylan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyarette, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, ilçe yönetim kurulu üyeleri, yeni dönem belediye meclisi ile il genel meclisi üyesi adayları eşlik etti.

Şube Başkanı Taylan ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından Başkan Bakkalcıoğlu, iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, ziyarette 5 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi. Ücretsiz Su Projesi, Can Suyu Sosyal Destek Projesi, kış desteği, tramvay gibi söz verdiği ve gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra söz verip yapamadığı, yaptırılmayan projelerine de değindi. Başkan Bakkalcıoğlu, BOZPARK projesi ile demiryolu üst geçit projesini anlatarak, Boztram'ın hastaneye kadar götürülmesi projesi, yeni Küçük Sanayi Merkezi ve 1000 kişilik Kongre Merkezi gibi çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Sohbet ortamında devam eden ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, sendika üyelerinin sorularını yanıtladı. Bakkalcıoğlu, ziyaretin sonunda Çimse-İş Şube Başkanı Vedat Taylan'a, yönetim kuruluna ve iş yeri temsilcilerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.