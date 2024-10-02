Bozüyük Belediye Başkanı İtfaiyecilerin Haftasını Kutladı

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İtfaiye Haftası nedeniyle, İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcıları Engin Kardeş ve Murat Arık ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette itfaiye personeli ile görüşerek bir süre sohbet etti. İlk olarak büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye personelinin İtfaiye Haftası'nı kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu "Her türlü felaket ve acil durumlarda can güvenliğimiz için kendi hayatlarını tehlikeye atarak yaptıkları fedakarca çalışmaları ile itfaiyecilerimiz bizim için çok değerli. Tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyorum" dedi. Başkan Bakkalcıoğlu ziyarette ayrıca Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışmalarının yer aldığı fotoğraf sergisini ziyaret etti. - BİLECİK