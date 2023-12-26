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Bozüyük Belediye Başkanı muhtarlarla talepleri dinledi - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı muhtarlarla talepleri dinledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarların ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bozüyük Belediye Başkanı muhtarlarla talepleri dinledi
26.12.2023 - 20:14,  Güncelleme: 20:15
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Yeşilkent Mahalle Muhtarı Hayati Çil, 4 Eylül Mahalle Muhtarı İsmail Kıranlı, İçköy Mahalle Muhtarı İbrahim Ölçer, Çarşı Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Uçaş, Yediler Mahalle Muhtarı Ramazan Taylan, Akpınar Mahalle Muhtarı Nevres Karabektaş ve Yenidoğan Mahalle Muhtarı Kahri İnci Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların taleplerini dinledi. Ziyarette ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas ve Belediye Meclis Üyesi Salih Gazozcu'da hazır bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda muhtarlara ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek, "Vatandaşımız ve kamu hizmetleri arasında köprü görevi üstlenen, omuz omuza verdiğimiz, yerel yönetimlerin güzide temsilcileri mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek taleplerini dinledim. Kendilerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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