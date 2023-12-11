Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile bir araya geldi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Belediye çalışmaları ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette misafirine nazik ziyareti nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu Milletvekili Kayışoğlu'na çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK