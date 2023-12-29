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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bakkalcıoğlu, yeni yıla umutlarla girilmesini ve tüm dünyaya dostluk ve barış getirmesini temenni etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
29.12.2023 - 17:36,
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Hayata dair acı ve tatlı olayları, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Her yeni yıl canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Temennim; 2024 yılının öncelikle tüm dünyaya dostluk ve barış getirmesi, her nerede yaşanırsa yaşansın tüm acıların sona ermesi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle "2024 yılının ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış, huzur, mutluluk ve aydınlık günler getirmesi temennisiyle, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutlar; ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte nice güzel yıllar dilerim." - BİLECİK

Kaynak: İHA
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