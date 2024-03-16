Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Dernek Ziyaretleri Gerçekleştirdi

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, dernek ziyaretleri kapsamında Bozüyük Dostları Derneği ile Dodurgalılar Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleri ile bir araya geldi.

İlk olarak Bozüyük Dostları Derneği'nin ofisini ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu dernek yönetimi ve üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, dernek yönetimine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu aynı zamanda dernek ziyaretinde bulunan muhtar adaylarına da kolaylıklar diledi.

Ardından Bozüyük Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, belediye meclis ve il genel meclis üyesi adayları, CHP Pazaryeri Belediye Başkan Adayı Ali Şahinoğlu ve Dodurga Belediye Başkan Adayı Özkan Genel ile birlikte Dodurgalılar Dayanışma, Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'ne gerçekleştirdiği ziyarette meşaleler yakılarak sevgi gösterileri ile karşılandı. Dernek Başkanı Selim Yetim'in selamlama konuşmasının ardından söz alan Başkan Bakkalcıoğlu dernek üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasında 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptıklarının yanı sıra engellenen projelerinin olduğunu, engellenen projelerin de zaman dilimi içinde engellendiği için gerçekleşemediğini belirtti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca Bozüyük'e akciğer olacak Bozpark projesi, Boztram'ın hastaneye kadar götürülmesi projesi, TCDD üst geçit, en az 250 işyerini kapsayacak yeni küçük sanayi merkezi, içerisinde birçok üniteleri olan 1000 kişilik Kongre Merkezi projeleri, kreşlerin mahallelere yaygınlaştırılması gibi önemli projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu'nun konuşmasının ardından ziyaret sohbet ortamında devam ederken Başkan Bakkalcıoğlu dernek üyelerinin sorularını da yanıtladı. - BİLECİK