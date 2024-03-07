Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, esnaf ve kafeleri ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, esnaf ve kafeleri ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı ve CHP Bozüyük Belediye Başkan Adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yeni dönem CHP Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte 4 Eylül Mahallesi'ndeki esnafı ve cadde üzerindeki kafeleri ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, esnaf ve işletmecilerle sohbet ederek destek istedi.

07.03.2024 09:33  Güncelleme: 09:40
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Bozüyük Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bozüyük Belediye Başkan Adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, beraberinde yeni dönem CHP  Belediye Meclis üyesi adayları ile  4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki esnafı ve cadde üzerindeki kafeleri ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler, ilk olarak Yaşar Doğu Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilediler. Ardından ana cadde üzerindeki kafeleri de ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler, işletmecilerle ve konuklarla sohbet etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, "Yaptıklarımızın güvencesinde yeni ve güzel şeyler yapıp Bozüyük'ü daha güzel bir yere taşıyalım istiyoruz. Desteğiniz bizim için çok onurlu" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, esnaf ve kafeleri ziyaret etti - Son Dakika

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