Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Hemşehrileriyle Buluştu

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kasımpaşa Mahallesi, Kanal Boyu ve Yenidoğan Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yürüyüşte hemşehrileriyle selamlaştı. Yürüyüşün ardından da Göynücek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, Kasımpaşa Mahallesi, Kanal Boyu ve Yenidoğan Mahallesi yürüyüşünde vatandaşlarla selamlaştı, katılımcılara göstermiş oldukları ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Dernek ziyaretleri ile de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, Göynücek Köyü sakinleri ile buluştu, fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ziyarette, dernek üyeleri ile sohbet ederek yapılacak projeler ile belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dernek üyelerinin istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Bakkalcıoğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Bakkalcıoğlu'na ziyaretinde CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem Belediye Meclis üyesi ve İl Genel Meclis üyesi adayları eşlik etti.