Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Sanat Atölyesi Sergisini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Sanat Atölyesi Sergisini Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Sanat Atölyesi Sergisini Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sanat Atölyesi'nde yapılan çalışmaların sergilendiği etkinliği ziyaret etti. Sergide yer alan eserlerin sahiplerini tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu, başarılarının devamını diledi.

03.03.2024 09:28  Güncelleme: 09:30
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sanat Atölyesi'nde yıl içerisinde çeşitli yaş gruplarının yaptığı çalışmaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan resim ve fotoğraf sergisini ziyaret ettti.

Bozüyük Sanat Atölyesi iş birliğiyle, Bozüyük Sarar AVM'de düzenlenen ve öğretmenlerin çalışmalarının da bulunduğu sergiyi gezen Başkan Bakkalcıoğlu, eserlerin sahiplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Sanat Atölyesi Sergisini Ziyaret Etti - Son Dakika

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