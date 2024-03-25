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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Sivrihisarlılar Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve 2. Etap TOKİ konutlarını ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem Belediye Meclis üyesi ve İl Genel Meclis üyesi adayları ile Bozüyük Sivrihisarlılar Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlayan Dernek Başkanı İbrahim Eren ve üyelere teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu, ardından Bozüyük Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne geçti ve projelerini anlattı. Göstermiş oldukları ilgi için Dernek Başkanı Bekir Velioğlu'na ve üyelere teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu, 2. Etap TOKİ konutlarını da ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi.

CAN SUYU VE KIŞ DESTEĞİ KARTI

Başkan Bakkalcıoğlu, ziyaretlerde 5 yıllık görev süresince gerçekleştirdiği projeleri anlattı. Başkan Bakkalcıoğlu, yeni dönem planlarını da tanıtarak seçim öncesinde söz verdiği ücretsiz su projesi ile ihtiyaç sahibi hanelerin kadınlarına verilen Can Suyu ve Kış Desteği Sosyal Destek kartı projelerini gerçekleştirdiklerini; otopark sorununu da 250 araçlık yeraltı katlı otoparkı ve kent içindeki eski binaları yıkıp bu binaların yerlerine halka açık otopark yaparak çözdüklerini açıkladı. Engellenen Bozpark projesini de ayrıntılarıyla aktaran Başkan Bakkalcıoğlu, Boztram ve Yeşilkent üst geçit bağlantı köprüsünü hayata geçirdiklerini, tramvayı hastaneye kadar götüreceklerini belirterek; TCDD üst geçit, Yeni Küçük Sanayi Merkezi ve Ticaret Merkezi Projesi, Güneş Enerjisi Projesi, kreşlerin mahallelere yaygınlaştırılması ve 1000 kişilik Kongre Merkezi gibi projeleri hakkında bilgi verdi, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Bakkalcıoğlu, "Bozüyük için ne gerekiyorsa yapacağız. Her zaman birlik ve dayanışma içinde olduğumuz hemşehrilerime ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.