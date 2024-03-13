Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Üreyil Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Üreyil Derneği'ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Üreyil Derneği\'ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy ve beraberindekiler, Yeni Üreyil Derneği'ni ziyaret ederek, projelerini anlattı.

13.03.2024 09:36  Güncelleme: 09:49
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Üreyil Derneği'ni ziyaret ederek, dernek üyeleriyle sohbet etti, projelerini anlattı.

Başkan Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem belediye meclis ve il genel meclis üyesi adayları ile birlikte Yeni Üreyil Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler, dernek binası önünde sevgi gösterileri ile karşılandı.

PROJELERİNİ ANLATTI

Dernek Başkanı Adnan Ay ve Yenidoğan Mahalle Muhtarı Kari İnci'nin de yer aldığı ziyarette, dernek üyelerine hitaben bir konuşma yapan Başkan Bakkalcıoğlu, 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı ve yeni dönemde yapmak istediği projelerini anlattı.

Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasında ilk olarak belediye çalışanları ile ekonomik koşullarda gerçekleştirilen Saraycık Kavşağı düzenlemesini hatırlattı. Bakkalcıoğlu, şunları söyledi:

"Eski küçük sanayiyi şehrin dışına çıkaracağım. Kentin dışında bir bölgede 100-200 dönüm bir alanda Yeni Küçük Sanayi Çarşısı ve Ticaret Merkezi yapacağız. Yaptığımız tramvayı Yeşilkent Köprüsü üzerinden hastaneye ulaştıracağız. Bu birçok insanımıza büyük bir hizmet olacak. Kentin kuzeyini güneyini ayırmadan hizmetlerimizi götürmeye çalışacağız. Mesela ilk belediye kreşini ben açtım. 4 Eylül Mahallesi'nde 200 ailenin çocuğu şu anda yararlanıyor. Bunu mahallelere de yayacağız, Yeni Doğan Mahallemize de getireceğiz, burada da bir kreşimiz olacak. Çalışan kadınlarımızın çocuklarının barınacağı bir kreşimiz mutlaka olacak. Geçmiş dönemde söz verip yaptığım bir de otopark sorunu vardı, kentin merkezinde iki katlı bir otopark yaptım. İnşallah bunun bütün mahallelere yayılmasını sağlayacağız. Büyük şehirlerdeki gibi bir kent lokantası da yapmayı düşünüyoruz. Ben belediyeyi belediyenin o yılki gelirinin üçte biri 24 milyon borçla aldım. Bu borcu kapattım, devlete, bankalara, şahıslara bütün borçları temizledim. Bütün yaptıklarımı belediyenin kendi kaynaklarıyla yaptım. Bir kuruş kredi kullanmadım. Kendi imkanlarımızla yaptık, müteahhit sistemini en aza indirdik. Tramvayın yolunu, ray döşemesini, orta istasyonlarının yapımının tamamını belediyede kurduğum ekiplerle yaptım. O nedenle belediye imkanlarını kuruşu kuruşuna harcadığımız yeri titizlikle takip ederek yaptım. Ben görevimi yaparken çalmadım çaldırmadım, rantçılarla paylaşmadım, yemedim yedirtmedim arkadaşlar. Şimdi sizler tekrar destek verirseniz, inşallah şehrimizi daha güzel, hizmetleri daha yaygın hale getireceğiz. Tramvayda olduğu gibi halkımızın her imkandan ucuz yararlanabileceği, halka hizmet eden bir belediyecilik yapacağız arkadaşlar."

Sohbet ortamında devam eden ziyarette Bakkalcıoğlu, dernek üyelerinin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Üreyil Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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