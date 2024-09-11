Bozüyük Belediye Başkanı Vitraspor Kulübü yöneticileriyle bir araya geldi

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Vitraspor Kulübü yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Bozüyük Vitraspor Kulübü Başkanı Burhan Yüzer, Kulüp Başkan Yardımcısı Hasan Atsoy ve Kulüp Yöneticisi Şaban Özmen Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek Vitraspor'a müsabakalarda başarılar diledi. - BİLECİK