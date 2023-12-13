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Bozüyük Belediye Başkanı Ziraat Odası Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Ziraat Odası Başkanı ile Görüştü

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere ile ilçedeki ziraat konuları hakkında görüşme sağladı. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyaretin sonunda teşekkür ederek başarılar diledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Ziraat Odası Başkanı ile Görüştü
13.12.2023 - 16:55,
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Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere ile bir araya gelerek, ilçedeki ziraat konuları hakkında görüşme sağladı.

Başkanlık makamında Ziraat Odası Başkanı Çaydere ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, ziraat konuları hakkında sohbet etti. Sıcak ve samimim bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette ilçedeki ziraat faaliyetleri hakkında karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Çaydere ve oda yönetimine ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı Ziraat Odası Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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