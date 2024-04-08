Bozüyük Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesi Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını yaptı.

Bozüyük Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yönetiminde yaptı. Metristepe Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, yeni seçilen meclis üyeleri yerlerini alırken, toplam 12 gündem maddesi görüşüldü.

Gündemin 1. maddesinde yer alan Belediye Meclis Başkan Vekili Seçimi kapalı oylama usulü ile yapılarak 1. Başkanvekilliğine İsmail Özcan, 2. Başkanvekilliği'ne de Hakan Cengiz seçildi. Ardından kapalı oylama usulü ile Belediye Meclisi Katip üyeliklerine Seda Saitoğlu ve Cenkhan Acder, Belediye Encümen üyeliğine Sezai İnci ve İsmail Serdar Çaldemir seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 5 kişiden oluşması açık oylama yapılarak kabul edilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Fikret Ayhan Hitit, Cenk Osman Şenol, Zülfiye Yalçın Öney, Ayşe Nur Turan ve Adnan Özel seçildi.

Gündemin 5. maddesinde yer alan İmar Komisyonu'nun 5 kişiden oluşması açık oylama yapılarak kabul edilirken, İmar Komisyonu üyeliğine Mustafa Arda, Sevgi Erdem, Seçkin Aslan, Merve Ünsal ve Volkan Atalay seçildi.

Belediyeler Birlikleri'ne yapılan üyelik seçimleri açık oylama usulü ile yapılarak Marmara Belediyeler Birliği'ne İsmail Özcan, Tarihi Kentler Birliği üyeliğine İsmail Serdar Çaldemir, Bilecik Belediyeler Birliği üyeliğine Seçkin Aslan, İç Anadolu Belediyeler Birliği üyeliklerine de Sezai İnci ve Fikret Ayhan Hitit seçildi.

Meclis toplantısında daha sonra Belediye Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından okunarak Meclis bilgilendirildi. Gündemin 11. maddesinde yer alan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu görüşüldü. Görüşme sırasında oturuma 1. Başkanvekilli İsmail Özcan başkanlık yaparken, rapor görüşme sırasında hazır bulunan Meclis üyelerince oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda son olarak Belediye'de istihdam edilen kamu görevlisi personele, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde 1 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi'nin yenilenmesi için Belediye Başkanı'na Belediye Meclisi'nden yetki verilmesi, sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapılması ve sözleşme metni imzalanabilmesi için Belediye Başkanı olarak yetki verilmesi talebi görüşülerek kabul edildi.