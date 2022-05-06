Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

06.05.2022 15:54
Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantının 1. birleşiminde 7 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk maddesinde yer alan 2021 yılı gelir ve gider kesin hesabı ile belediye taşınır mal kesin hesabı ile gündemin 2. maddesinde yer alan "Hisseleri Belediyeye ait olan Metristepe İmar İnşaat Eğitim Gıda Turizm Organizasyon Ticaret Limited Şirketinin sermayesinin 250 bin TL.'den 1 milyon TL.'ye nakit olarak artırılmasına ve artırılan miktarın 24 ay içerisinde ödenmesi konusu" Pazartesi günü 2. birleşimde görüşülmek üzere oy birliği ile Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Ardından gündemin 3 ve 4. maddesinde yer alan Yeni Mahalle ve Çarşı Mahalle'de bulunan parsellerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 5. maddesinde yer alan " Bilecik Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 20 Nisan 2022 tarih ve 1356 sayılı yazısına istinaden Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı Çarşı Mahalle 413 ada 10 ve 138 parselin "Gençlik Merkezi" yapılması amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 25 yılı geçmemek üzere bedelsiz tahsisi talebi oy birliği ile kabul edildi. Toplantının devamında gündemin 6. maddesinde yer alan Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı. Toplantının sonunda ise Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi. - BİLECİK

Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı
Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı
Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika


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