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Bozüyük Belediye Tiyatrosu'ndan çocuklara özel oyun: Kalbimdeki Pervane - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Tiyatrosu'ndan çocuklara özel oyun: Kalbimdeki Pervane

Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Kalbimdeki Pervane' adlı çocuk oyunu, minik tiyatroseverlerle buluştu. Oyun, Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Tatili Etkinlikleri kapsamında prömiyerini yaparak büyük ilgi gördü. 'Kalbimdeki Pervane', resim, müzik, hareket ve tiyatroyu birleştirerek disiplinlerarası bir kurguya sahip olup, her çocuğa seslenebilmeyi hedefliyor.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu\'ndan çocuklara özel oyun: Kalbimdeki Pervane
23.01.2024 - 13:42,
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Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Kalbimdeki Pervane" adlı çocuk oyunu, minik tiyatroseverlerle buluştu.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Tatili Etkinlikleri kapsamında prömiyeri yapılan "Kalbimdeki Pervane" adlı çocuk oyunu, beğeni ile izlendi. Kapalı gişe oynayan oyun daha ilk gününde minik sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

İçerisinde resim, müzik, hareket ve tiyatroyu birleştiren "Kalbimdeki Pervane" adlı çocuk oyunu, disiplinlerarası kurgusuyla sadece Bozüyük değil dil, din, ırk fark etmeksizin dünyanın herhangi bir yerindeki her çocuğa seslenebilmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA
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