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Bozüyük Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni kanalizasyon hattı yapımı, abone bağlantıları ve arıza giderme çalışmaları devam ediyor. Çarşı Mahallesi'nde ise 200 metrelik kanalizasyon hattı döşendi. Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
05.01.2024 - 16:51,  Güncelleme: 16:55
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Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin sağlam ve sağlıklı bir altyapıya sahip olabilmesi için ekipler tarafından ihtiyaç görülen noktalarda gerçekleştirilen yeni kanalizasyon hattı yapım çalışmaları devam ederken, abone bağlantıları yapılıyor, su ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar da süratle gideriliyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında Çarşı Mahalle'de 200'lük borularla 200 metrelik kanalizasyon hattı döşendi.

Ekipler, altyapıda çeşitli nedenlerle meydana gelen arızalardan vatandaşların etkilenmemesi amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
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