Bozüyük Belediyesi Bayrama Hazırlanıyor

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Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddelerinden olan İsmet İnönü Caddesi ve Saraycık Caddesi'ndeki kaldırımlar yıkanarak bayrama hazırlanıyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin en aza indiği gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi ve Saraycık Caddesi üzerinde geniş çaplı bir temizlik çalışması yürüttü. İlçe genelinde belirli bir program dahilinde yapılan temizlik çalışmalarına ek olarak, bayram öncesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerdeki kaldırımlar tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor.

Saraycık Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi'nin her iki yönünde de yapılacak kaldırım yıkama çalışmaları Cami Caddesi ve ana arterlerde devam edecek.