Bozüyük Belediyesi Cimnastik Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Gösterisi Yaptı - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Cimnastik Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Gösterisi Yaptı

Bozüyük Belediyesi Cimnastik Kursu öğrencileri, yıl sonu cimnastik gösterisi ile hünerlerini anne ve babalarına sergilediler. Gösteri, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları ve öğrenci velileri tarafından beğeni ile karşılandı.

14.06.2024 09:42
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Bozüyük Belediyesi Cimnastik Kursu öğrencileri, özenle hazırladıkları yıl sonu cimnastik gösterisi ile hünerlerini anne ve babalarına sergilediler.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Karasu ve Engin Kardeş ile öğrenci velilerinin izlediği Cimnastik Kursu Kış Spor Okulları yıl sonu gösterisi beğeni ile karşılandı. Gösteride minik cimnastikçiler, yıl boyunca öğrendikleri hareketleri salonda bulunan anne ve babaları için sahnelerken, miniklerin gösterileri uzun süre alkışlandı. Çeşitli cimnastik hareketlerini senkronize bir şekilde müzik eşliğinde başarıyla sergileyen ve geleceğin profesyonel sporcuları olma yolunda emin adımlarla ilerleyen minik cimnastikçiler, sergiledikleri zor hareketler ile de beğeni topladılar. Minik cimnastikçileri başarılı performanslarının ardından tek tek tebrik ederek katılım belgelerini takdim eden Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu cimnastik eğitmeni Kübra Kurt'u da tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Öğrenci velileri programın sonunda çocukların fiziksel gelişimi için son derece önemli olan bu kursların açılmasını sağlayan ve gerekli olan tüm desteği veren Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Cimnastik Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Gösterisi Yaptı - Son Dakika

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