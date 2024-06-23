Bozüyük Belediyesi Dev Ekranda Milli Takım Maçı Yayınladı

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Bozüyük Belediyesi tarafından A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile karşılaştığı Avrupa Şampiyonası maçı için dev ekran kuruldu.

Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan yayınlanan maçı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoığlu, Belediye Meclis ve encümen üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve milli takımı destekleyen futbolsever Bozüyüklüler büyük bir heyecanla izledi. Kırmızı-beyaz giyinen genç, yaşlı ve çocuk olmak üzere her yaştan alanı dolduran sporseverlerin kalbi milli takım için attı. Portekiz'in attığı ilk gol ve ardından gelen diğer 2 golle 3-0 tamamlanan maç sporseverleri üzdü.

Maçın ardından açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu maçı hemşehrileriyle birlikte büyük bir heyecanla izlediklerini belirterek, "Maçın sonucu galibiyetle bitmese de milli takımımızın mücadelesine tanık olduk. Sporda kazanmak olduğu kadar maalesef kaybetmek de var. Umudumuz devam ediyor. A Milli Futbol Takımımıza Çarşamba günü Çekya ile oynayacağı maçta gönülden başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK