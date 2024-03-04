Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldi

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Final grubundaki üçüncü ve son maçını Kapaklı Site Voleybol Takımı ile yapan Bozüyük ekibi, maçı 3-0 kazandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'ndaki maçı 3-0 kazanarak, 1. Lig'e çıktı.

Takım, finalde ilk olarak karşılaştığı Beykoz Belediye Spor'u 3-2, ardından Aksaray 1989 Spor'u 3-1 yendi. Son maçını Kapaklı Site Voleybol Takımı ile yapan "Bizim Kızlar" ilk seti (25-18), ikinci seti (25-21) ve üçüncü seti (25-22) alarak maçı 3-0 kazandı.

Bozüyüklü taraftar, takımı yükselme maçlarının yapıldığı Eskişehir'e Bozüyük Belediyesi'nin ücretsiz otobüsleri ile gelerek yalnız bırakmadı. Maçı takip eden Belediye Başkanı Talat Bakkalcıoğlu da karşılaşma sonunda tezahürat eşliğinde sahaya inerek şampiyonluğa ulaşan sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Kupa töreninde, Beykoz Belediye Spor grubunun ikincisi olarak 1. Lig'e çıkmaya hak kazanarak kupasını alırken ardından grubunu lider ve namağlup tamamlayan Bozüyük ekibi şampiyonluk kupasını kaldırdı.

BOZÜYÜK'TE 100. YIL ÇARŞI MEYDANI'NDA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Bozüyük 100. Yıl Çarşı Meydanı da şampiyonluğu kutlamaya gelen ilçelilerin sevincine tanık oldu. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın sezon boyunca maçlarını yakından takip eden, tribünlerde yalnız bırakmayan voleybolseverler, şampiyonluğu büyük bir sevinçle karşıladı. İlçeye kornalar eşliğinde ve tezahüratla giren takım ve taraftar ana cadde boyunca sevgi gösterileriyle karşılandı.

Oluşturulan kortejde; Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, teknik heyeti, taraftar ve Bozüyüklü voleybolseverler Es Es Bando eşliğinde vatandaşları selamladı.

Meydanda kurulan sahneye ilk olarak voleybol takımı tek tek isimleri okunarak çağrıldı. Son olarak Bakkalcıoğlu da şampiyonluk kupasını takımla birlikte kaldırıldı. Bakkalcıoğlu, şunları söyledi:

"Biz göreve gelirken spora önem vereceğimizi söyledik. Sporun birçok dalları var ama ülkemizi dünya şampiyonluğuna taşıyan kadın voleybol takımımız var. Biz de kurduğumuz Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nde tamamen belediyenin imkanlarıyla işte bu güzel kızlarımızla ikinci lig takımını kurduk. Bu seneye kadar bir kere daha play-off'a yükseldik. Bu sene play-off'a çıktıktan sonra bu başarılı kızlarımızla birlikte grubumuzda birinci ve şampiyon olarak 1 Lig'e çıktık. Bozüyük'te kurduğumuz kulübümüzün her yaş grubunda küçük voleybolcu kızlarımız var, kentimizin insanlarının yavruları. Onlar da kendi yaş gruplarında bölgesel birincilikler yapıyorlar. İstiyorum ki bunlar gelecekte bu kızlarımızın yerinde oynayan kızlarımız olsun istiyorum."

Programın devamında takım ve Bozüyüklüler "Erik Dalı" eşliğinde dans ederek şampiyonluğu kutladı.