Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, MKE Ankaragücü\'nü mağlup ederek finale çıktı

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, MKE Ankaragücü Astor Voleybol Takımı'nı 3-2 mağlup ederek finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Kadın Takımı, yarı finallerin üçüncü ve son maçında karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü Astor Voleybol Takımı'nı 3-2 yenerek finale çıkmayı başardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da eşi Merih Bakkalcıoğlu taraftarla birlikte izledi. Başkan Bakkalcıoğlu maç öncesinde "Bizim Kızlar"ı soyunma odasında ziyaret ederek başarılar diledi, spor salonu önündeki taraftarlarla görüşerek sohbet etti.

Galibiyetle biten maçın sonunda Başkan Bakkalcıoğlu tezahürat eşliğinde sahaya inerek takımı ve teknik heyeti tebrik etti. Galibiyet, coşkulu sevinç gösterileriyle maç çıkışında da devam etti.

Final maçları, 1 ile 3 Mart 2024 tarihleri arasında Eskişehir'de Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanacak.