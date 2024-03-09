Bozüyük Belediyesi Kadınlar Korosu 8 Mart'ta konser verdi

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Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Kadınlar Korosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi. Konser programında kadın bestekarlara ait eserler seslendirilirken, koroya eşlik eden saz sanatçılarının tamamı da kadınlardan oluştu.

Bozüyük Belediyesi Kadınlar Korosu, 8 Mart'ta müzikseverlerle buluştu. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen konser programına Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu da katıldı. Konser öncesinde sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gecede kanunda Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Gül Güldaş Küçükşahin, kemanda Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Öğretmeni Esra Gürkan, klasik kemençede Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Hocası Serap Dağdaş Aksan, arpta Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Elif Güngör Sarıkaya, tanburda Ayşe Kılınç, çelloda Dilek Zertunç ve ritimde Kocaeli Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Nurten Yılmaz performans sergiledi.

Konser programının sonunda Bakkalcıoğlu'nun eşi Merih Bakkalcıoğlu, Koro Şefi Murat Küçük'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim kutlamalarında görev alan koristlere etkinliklere katılımları dolayısıyla katılım belgelerinin yanında "Nutuk" ve Türk bayrağı hediye edildi.

Ayrıca koroda görev alan ve konsere katılan tüm kadınlara karanfil dağıtıldı.