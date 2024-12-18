Bozüyük Belediyesi Kapalı Durak Uygulamasını Yaygınlaştırıyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Kapalı Durak Uygulamasını Yaygınlaştırıyor

Bozüyük Belediyesi Kapalı Durak Uygulamasını Yaygınlaştırıyor

Bozüyük Belediyesi, kış mevsiminde vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için açık durakları kapalı duraklarla değiştiriyor. Yeni kapalı duraklar, Gelişim Sokak, Atatürk Caddesi, Nurettin Sayar Caddesi ve Ertuğrul Caddesi'nde hizmete girdi.

18.12.2024 17:50  Güncelleme: 17:52
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Bozüyük Belediyesi, vatandaşların özellikle kış mevsiminde otobüs ve dolmuş beklerken, soğuklardan etkilenmemeleri için açık durakları kapalı durak haline getirmeye devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından farklı mahallelerde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilen yeni kapalı duraklar birer birer yerlerini alırken ihtiyaca göre mevcut açık duraklar da yeni kapalı duraklarla değiştiriliyor. Son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gelişim Sokak, Atatürk Caddesi, Nurettin Sayar Caddesi ve Ertuğrul Caddesi'nde kapalı durakların montajları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekipler çalışmalarına Kanal Caddesi'nde durak yeri hazırlama çalışmaları ile devam ediyor.

Vatandaşların servis ve dolmuş beklerken yazın sıcaktan kışın ise kar, yağmur ve soğuktan korunması için kapalı durak uygulamasını ilçe geneline yaygınlaştıran Bozüyük Belediyesi'nin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Kapalı Durak Uygulamasını Yaygınlaştırıyor - Son Dakika

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