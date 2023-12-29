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Bozüyük Belediyesi Kış Desteği Projesi İle Yardımlara Başladı - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Kış Desteği Projesi İle Yardımlara Başladı

Bozüyük Belediyesi, Kış Desteği Sosyal Yardım Projesi kapsamında yapılan başvuruları değerlendirerek, ihtiyaç sahibi ailelere aylık 750 TL 'Sosyal Destek' yardımı yapmaya başladı. İlk etapta 1010 aileye yardım sağlanırken, toplamda 1202 ailenin faydalanacağı projede yeni başvuruların değerlendirilmesi ve kart dağıtımı devam edecek.

Bozüyük Belediyesi Kış Desteği Projesi İle Yardımlara Başladı
29.12.2023 - 18:26,
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Bozüyük Belediyesi tarafından önemli bir sosyal yardım projesi olarak hayata geçirilen Kış Desteği Sosyal Yardım Projesi'nin ilk etap kart dağıtımı yapıldı.

Can Suyu Sosyal Yardım desteğinden faydalanan 1010 aile ile birlikte kış döneminde ilk etapta toplam 1202 ailenin faydalanacağı projede yapılacak yeni başvuruların değerlendirilmesi ile yeni ihtiyaç sahiplerine de kart dağıtımı devam edecek.

Projeden faydalanmak isteyen ve başvuruları değerlendirilen yeni hak sahiplerine, Kış Desteği Sosyal Yardım kartları Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde teslim edildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından sadece Can Suyu'ndan yararlananlara değil kış desteğini hak eden tüm ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze katkı sağlamak amacıyla 2023 yılının Aralık ayından başlayarak 2024 yılının Nisan ayı dahil olmak üzere toplam 5 ay boyunca kış desteği adı altında aylık 750 TL 'Sosyal Destek' yardımı yapılacak.

Kaynak: ANKA
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