Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi\'nde İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Programı düzenlendi

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Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.

Bozüyük'te Kumral Abdal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, Belediye Başkan Vekili İsmail Özcan ve ilçe protokolünün katılımı ile düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kumral Abdal Anadolu Lisesi Okul Müdürü Harun Tatlılıoğlu günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinin en karanlık günlerini yaşadığı İstiklal Savaşı'nın buhranlı dönemleri hakkında bilgi verdi. Tatlılıoğlu, "İstiklal Marşı'mızın hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve onu bu çerçevede değerlendirmemiz gerekmektedir" dedi.

Program, İstiklal Marşı'nı okuma yarışmasında ortaokul kategorisinde birinci olan öğrencinin İstiklal Marşı ile günün anlam ve önemine uygun bir şiir okunması ve Kumral Abdal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryonun sunulması ile devam etti. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin takdim edilmesi ile program sona erdi.