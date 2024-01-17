Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan üst geçit tamamlandı

Bozüyük Belediyesi ekiplerince Yeşilkent TCDD hemzemin geçidi üzerine yapılan üst geçidin yarım kalan bölümündeki yol yapım çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açıldı.

Yeşilkent Mahallesi hemzemin geçidini devre dışı bırakacak olan üst geçidin yapım çalışmaları kapsamında Yeşilkent yol bağlantısı asfaltlama ve yol işaretleme çalışmaları tamamlanmış, Yeşilkent çevre yolu kısmındaki bariyerler kaldırılmıştı. Yol yapım çalışmalarının tamamlanması ve mevcut eski yolun trafiğe kapatılması ile birlikte yeni yol araç trafiğine açıldı. Aktif olarak kullanılmaya başlayan yeni yol Yeşilkent Mahallesi'ni İsmet İnönü Caddesi'ne bağlıyor. - BİLECİK