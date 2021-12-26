Bozüyük Belediyesi THM Korosu'ndan muhteşem konser - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen "Özlemimiz Türküler" adlı konser programı yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde bağlama ustası ve koro şefi Mehmet Uysal yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden güzel türküleri koro ve solo olarak seslendirdi. Salonun tamamen dolduğu programda farklı türküleri Bozüyüklüler için seslendiren koro ve solistler, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Konsere; İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda sanatsever katıldı. Koro ve solo olarak toplam 23 türkünün seslendirildiği muhteşem konserin sonunda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Koro Şefi Mehmet Uysal'a ve korosuna teşekkür ederek protokol üyeleri ile birlikte çiçek takdim etti. - BİLECİK