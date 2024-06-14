Bozüyük Belediyesi Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenliyor - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Belediyesi Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenliyor

Bozüyük Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde arefe günü vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Seferler, Yeşilkent Mahallesi'nden başlayarak İsmet İnönü Caddesi, Saraycık Caddesi ve mezarlık hattı üzerinde gün boyu devam edecek. Ayrıca mezarlık içerisinde yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak için ikinci bir araç da ücretsiz olarak hizmet verecek. Mezarlık içerisinde yapılan temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla kabir ziyaretlerine hazır hale getirildi.

14.06.2024 09:45
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Bozüyük Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde arefe günü vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz seferler düzenlendi.

Arefe günü yapılacak ücretsiz otobüs seferleri saat 10: 00'dan itibaren Yeşilkent Mahallesi'nden başlayarak İsmet İnönü Caddesi, Saraycık Caddesi ve mezarlık hattı üzerinde gün boyu devam ederek vatandaşların ulaşımını sağlayacak. Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ücretsiz olarak hizmet verecek.

Diğer yandan Mezarlık içerisinde genel temizlik ve ot biçme çalışmaları yapılarak mezarlık düzenli bir görünüme kavuşturuldu ve arefe ile bayram günü yapılacak kabir ziyaretlerine hazır hale getirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenliyor - Son Dakika

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