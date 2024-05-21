Bozüyük Belediyesi Yeşil Alanlarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan yeşil alanlarda bakım ve genel temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bozüyük'ün ihtiyaç duyulan her noktasında çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerince mahallelerde bulunan parklarda, orta refüj ve kavşaklarda çim biçme ve genel temizlik çalışmaları sürüyor. Ayrıca yabani ot ilaçlaması ve çapalama çalışması yapılarak bitkilerin bakımları yapılıyor. - BİLECİK