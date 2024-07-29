Bozüyük Belediyesi Yol Düzenleme ve Park Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki yol düzenleme, yeşil alan bakım ve park yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi ekipleri yeşil alanlardaki genel park temizliği, bitki bakımı, toprak havalandırma, çim biçme ve tırpan çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Ayrıca yaz mevsimi nedeniyle yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Türbin Mesire Yeri'nde de genel temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor. Yol bakım ve düzenleme çalışmalarının da yoğun olarak devam ettiği Bozüyük'te Yeni Mahalle Şevket Usta Sokak'ta yapılan kaldırım düzenleme çalışmalarının ardından bölgede sıcak asfalt uygulaması yapılarak yol yeniden düzenlendi ve vatandaşların kullanımına sunuldu. Ekipler ayrıca Yeni Mahalle Mercan Sokak'ta başladıkları park yapım çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. - BİLECİK