Bozüyük Belediyesi Yol Düzenleme ve Park Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Yol Düzenleme ve Park Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi Yol Düzenleme ve Park Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol düzenleme, yeşil alan bakım ve park yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil alan temizliği, bitki bakımı ve yol düzenlemeleri yapılarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

29.07.2024 16:32  Güncelleme: 16:34
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Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki yol düzenleme, yeşil alan bakım ve park yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi ekipleri yeşil alanlardaki genel park temizliği, bitki bakımı, toprak havalandırma, çim biçme ve tırpan çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Ayrıca yaz mevsimi nedeniyle yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Türbin Mesire Yeri'nde de genel temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor. Yol bakım ve düzenleme çalışmalarının da yoğun olarak devam ettiği Bozüyük'te Yeni Mahalle Şevket Usta Sokak'ta yapılan kaldırım düzenleme çalışmalarının ardından bölgede sıcak asfalt uygulaması yapılarak yol yeniden düzenlendi ve vatandaşların kullanımına sunuldu. Ekipler ayrıca Yeni Mahalle Mercan Sokak'ta başladıkları park yapım çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Yol Düzenleme ve Park Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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