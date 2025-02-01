Bozüyük Gençlik Tiyatrosu \'Zamazingo\' ile Seyircileri Büyüledi

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Bozüyük Gençlik Tiyatrosu 'Zamazingo' adlı oyunun ilk gösterimi seyircisiyle buluşurken, oyuncuların başarılı performansları göz doldurdu.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşan 'Zamazingo' adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Salonun tamamen dolu olduğu oyunda oyuncular sahnedeki enerjileriyle de izleyenleri mest etti. Profesyonel oyuncuları aratmayan oyunculuklarıyla sahnelediği oyun sanatseverler tarafından büyük bir keyifle izlendi. - BİLECİK