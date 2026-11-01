Bozüyük Kaymakamlığı, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'nü 2-0 yendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bozüyük Kaymakamlığı arasında voleybol müsabakası düzenlendi.

Kurumlar arası dayanışma ve birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen voleybol müsabakasına, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Sportif rekabetin ön plana çıktığı karşılaşmada iki kurumun takımları sahada mücadele etti. Mücadele sonunda Bozüyük Kaymakamlığı voleybol takımı, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, bu tür etkinliklerin kurumlar arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, "Kurumlar arası dayanışmayı ve birlikteliği güçlendiren bu tür sportif etkinlikleri önemsiyoruz. Müsabakaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, Bozüyük Kaymakamlığı takımını galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.