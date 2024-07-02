Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Koç, LGS\'de il ve ilçe birincisi oldu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde LGS (Lise Giriş Sınavında) sadece bir boş soru ile il ve ilçe birincisi olan Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Koç, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Başarılı öğrenciyi tebrik eden İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, öğrenci Ahmet Eymen Koç'u başarısından dolayı ödüllendirdi. Ayrıca öğrencinin ailesini, okul idarecileri ve öğretmenlerini de kutladı. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve okul idarecileri de hazır bulundu. - BİLECİK