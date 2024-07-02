Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Koç, LGS'de il ve ilçe birincisi oldu - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Koç, LGS'de il ve ilçe birincisi oldu

Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Koç, LGS\'de il ve ilçe birincisi oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Koç, LGS'de sadece bir boş soru ile il ve ilçe birincisi oldu. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, başarılı öğrenciyi makamında ziyaret ederek tebrik etti ve ödüllendirdi. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve okul idarecileri de hazır bulundu.

02.07.2024 16:42
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde LGS (Lise Giriş Sınavında) sadece bir boş soru ile il ve ilçe birincisi olan Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Koç, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Başarılı öğrenciyi tebrik eden İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, öğrenci Ahmet Eymen Koç'u başarısından dolayı ödüllendirdi. Ayrıca öğrencinin ailesini, okul idarecileri ve öğretmenlerini de kutladı. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve okul idarecileri de hazır bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Koç, LGS'de il ve ilçe birincisi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Koç, LGS'de il ve ilçe birincisi oldu - Son Dakika
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