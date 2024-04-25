Bilecik'te Saffet Şeker İlkokulu'nda 'Minik Eller, Büyük Hayaller' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Saffet Şeker İlkokulu'nda 'Minik Eller, Büyük Hayaller' etkinliği düzenlendi

Bilecik\'te Saffet Şeker İlkokulu\'nda \'Minik Eller, Büyük Hayaller\' etkinliği düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Minik Eller, Büyük Hayaller' etkinliği kapsamında Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu'nda öğrencilere ebru, makrome, hamur çiçek, sepet örgü ve taş boyama etkinlikleri düzenlendi. Öğrencilerin keyifli vakit geçirdiği etkinlikte özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirildi.

25.04.2024 16:36
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Bilecik'in Bozüyük ilçesi Saffet Şeker İlkokulu'nda 'Minik eller büyük hayaller' etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik "Minik Eller, Büyük Hayaller" adlı etkinlik kapsamında Bozüyük Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu'nda ebru, makrome, hamur çiçek, sepet örgü ve taş boyama etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik süresince öğrencilerin eğlenceli vakit geçirdikleri gözlendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Saffet Şeker İlkokulu'nda 'Minik Eller, Büyük Hayaller' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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