Bilecik\'te Saffet Şeker İlkokulu\'nda \'Minik Eller, Büyük Hayaller\' etkinliği düzenlendi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesi Saffet Şeker İlkokulu'nda 'Minik eller büyük hayaller' etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik "Minik Eller, Büyük Hayaller" adlı etkinlik kapsamında Bozüyük Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu'nda ebru, makrome, hamur çiçek, sepet örgü ve taş boyama etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik süresince öğrencilerin eğlenceli vakit geçirdikleri gözlendi. - BİLECİK