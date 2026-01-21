Bozüyük\'te Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Ofisi hizmete girdi

Bozüyük Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği ofisi, Cumhuriyet Meydanı altındaki Yeraltı Çarşısı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Gülcan, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, Bozüyük Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Başkanı Mutlu Kahraman, protokol üyeleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Taksicilerin ve taksi dolmuşçularının birlik ve dayanışmasına ev sahipliği yapacak olan dernek ofisi, "hayırlı ve uğurlu olması" temennileriyle açılış kurdelesi kesilerek hizmete girdi. - BİLECİK