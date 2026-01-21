Bozüyük'te Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Ofisi hizmete girdi - Son Dakika
Bozüyük'te Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Ofisi hizmete girdi

21.01.2026 15:44  Güncelleme: 15:46
Bozüyük Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği ofisi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Yeraltı Çarşısı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine birçok protokol üyesi ve dernek üyeleri katıldı.

Bozüyük Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği ofisi, Cumhuriyet Meydanı altındaki Yeraltı Çarşısı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Gülcan, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, Bozüyük Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Başkanı Mutlu Kahraman, protokol üyeleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Taksicilerin ve taksi dolmuşçularının birlik ve dayanışmasına ev sahipliği yapacak olan dernek ofisi, "hayırlı ve uğurlu olması" temennileriyle açılış kurdelesi kesilerek hizmete girdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

