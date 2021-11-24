Bozüyük'te aday öğretmenlere yemin töreni düzenlendi - Son Dakika

BİLECİK (İHA) – Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı. Programlar kapsamında aday öğretmenler yemin töreni düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayarak Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde devam etti.

Metristepe Kültür Merkezi'nde Mustafa Şeker Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmur Demir yaptı. Ardından kürsüye gelen Kaymakam Adem Öztürk ise konuşmasında tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün tutan bir medeniyetin temsilcileri olarak öğretmenlerimize büyük önem veriyoruz. Bedeli maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın; sevgi, şefkat ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra eden öğretmenler gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundaki öğretmenler kalkınmanın öncülüğünü yapmaktadır" dedi.

Aday öğretmenler yemin etti

Emekli öğretmenler adına İbrahim Kahraman'ın yaptığı konuşmanın ardından emekli öğretmenlere Kaymakam Öztürk tarafından belgeleri takdim edildi. Programın devamında ise aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi ve öğretmenler arasında yapılan Dart turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Son olarak öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi beğeni ile izlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü programına, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK