Bozüyük'te Ana Su Hattında Meydana Gelen Arıza Kısa Sürede Giderildi - Son Dakika
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Bozüyük'te Ana Su Hattında Meydana Gelen Arıza Kısa Sürede Giderildi

Bozüyük\'te Ana Su Hattında Meydana Gelen Arıza Kısa Sürede Giderildi

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Tekke Mahalle Kara Ahmet Sokak'ta meydana gelen ana su hattı arızasını kısa sürede giderdi. Ayrıca Yenidoğan Mahallesi'nde de su arızası onarıldı.

14.02.2024 15:16  Güncelleme: 15:21
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Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ana su  hattında meydana gelen arıza kısa süre içerisinde giderildi.

Bozüyük'te Tekke Mahalle Kara Ahmet Sokak'ta ana su hattında meydana gelen arıza, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ve yoğun çalışmaları ile birlikte kısa süre içerisinde giderldi. Ekipler, Yenidoğan Mahallesi 346. Sokak'ta meydana gelen su arızasını da kısa süre içerisinde gidererek hatta suyu verdi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Bozüyük'te Ana Su Hattında Meydana Gelen Arıza Kısa Sürede Giderildi - Son Dakika
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