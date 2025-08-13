Bozüyük\'te Asfalt Yenileme Çalışmaları

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Yeniçepni köyünde devam eden kırık asfalt dökme ve serme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bozüyük'e bağlı Yeniçepni köyünde köy içi ulaşımı kolaylaştırmak ve mevcut yol şartlarını iyileştirmek amacıyla başlatılan kırık asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor. Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte çalışmaları sahada takip ederek yetkililerden bilgi aldı. İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, köy içi yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

"Bakım ve iyileştirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

Kaymakam Öztürk, "Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması için köy yollarımızda bakım ve iyileştirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İl Özel İdaresi ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK